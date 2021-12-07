Жители Саратова пожаловались на ситуацию на углу двух улиц, которые поглотило облако пара из-за протечки горячей воды в трубах. Фотографиями они поделились в группах социальных сетей.

-С 3 декабря на углу улиц Малая Горная и Лермонтова, в районе выхода труб отопления на «воздух», происходит протечка горячей воды. Судя по всему, из труб отопления, от рядом расположенной котельной. Вода течет уже несколько дней. НИЧЕГО не происходит! — пишет местный житель.

Он отмечает, что при этом в домах, которые топятся от этой котельной, резко понизили уровень отопления.

-Но ведь потом, все эти протечки и обогрев улицы нам «компенсируют» в платежках. Может «Т Плюс» соизволят все же снизойти до нас и исправить ситуацию? — сетуют жители.