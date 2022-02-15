Домой Горячая линия ЖКХ Улица Майская в Саратове осталась без воды до вечера Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Улица Майская в Саратове осталась без воды до вечера По Новости Саратова - 15.02.2022 86 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 15 февраля, из-за ремонта на городском водопроводе улица в Саратове осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС». Ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы Майская, 2-18. Вернуть воду обещают к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Роман Бусаргин предложил возродить в Саратовской области дворовой хоккей Саратовец стащил из магазина робот-пылесос На горке в Саратове разбилась 9-летняя школьница на «ватрушке» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Роман Бусаргин предложил возродить в Саратовской области дворовой хоккей Новости Саратова - 15.02.2022 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин с министром молодежной политики и спорта Александром Абросимовым обсудили планы по возрождению в Саратовской области дворового хоккея. До... Саратовец стащил из магазина робот-пылесос 15.02.2022 На горке в Саратове разбилась 9-летняя школьница на «ватрушке» 15.02.2022 Саратовец Александр Логинов завоевал бронзу Олимпиады в мужской эстафете в Пекине 15.02.2022 Молодой саратовец срезал кабель с крыши многоэтажки в Заводском районе 15.02.2022