Сегодня, 15 февраля, из-за ремонта на городском водопроводе улица в Саратове осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы Майская, 2-18.

Вернуть воду обещают к 20:00.