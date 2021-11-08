Домой Горячая линия ЖКХ Улица Мелиораторов в Саратове осталась без воды на день Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Улица Мелиораторов в Саратове осталась без воды на день По Новости Саратова - 08.11.2021 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 8 ноября, из-за ремонтных работ на водопроводе на несколькиз улицах Саратова приостановлена подача холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС». По сообщению службы, до 17:00 не будет воды на улице Мелиораторов, 21, 22, 23. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Минздрав и Минцифры заверили саратовцев, что QR-коды работают 12 месяцев Привившуюся от коронавируса жительницу Энгельса не пустили на публичные слушания За неделю в Саратове произошло 175 пожаров ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Минздрав и Минцифры заверили саратовцев, что QR-коды работают 12 месяцев Новости Саратова - 08.11.2021 0 Сроки действия QR-кодов о прививках по-прежнему будут составлять 12 месяцев. Об этом заявили Минцифры и Минздрав РФ. Некоторые пользователи сайта «Госуслуги» заметили, что срок действия... Привившуюся от коронавируса жительницу Энгельса не пустили на публичные слушания 08.11.2021 За неделю в Саратове произошло 175 пожаров 08.11.2021 В России создадут единую цифровую платформу в социальной сфере 08.11.2021 Как быстро оформить кредит без залога 08.11.2021