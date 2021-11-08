Сегодня, 8 ноября, из-за ремонтных работ на водопроводе на несколькиз улицах Саратова приостановлена подача холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

По сообщению службы, до 17:00 не будет воды на улице Мелиораторов, 21, 22, 23.