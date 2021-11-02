Сегодня, 2 ноября, из-за ремонта на водопроводе улица в Саратове осталась без воды. Об этом сообщает ОО «КВС».

Отключили ХВС на улице Мира, 23, 25, 27, 30-б, 32, 34. Планируемое время окончания работ — 16:00.