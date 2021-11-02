Домой Горячая линия ЖКХ Улица Мира в Саратове осталась без воды на день Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Улица Мира в Саратове осталась без воды на день По Новости Саратова - 02.11.2021 66 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 2 ноября, из-за ремонта на водопроводе улица в Саратове осталась без воды. Об этом сообщает ОО «КВС». Отключили ХВС на улице Мира, 23, 25, 27, 30-б, 32, 34. Планируемое время окончания работ — 16:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский рецидивист обокрал пенсионерку под предлогом помощи Роман Бусаргин: Завершена заготовка пескосоляной смеси и реагентов на зиму В Волжском районе Саратова сгорела квартира ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский рецидивист обокрал пенсионерку под предлогом помощи Новости Саратова - 02.11.2021 0 Пожилая саратовчанка лишилась кошелька, согласившись не предложение неизвестного попутчика помочь ей донести сумку. Накануне, 1 ноября, к женщине подошел незнакомец и предложил ей помочь донести... Роман Бусаргин: Завершена заготовка пескосоляной смеси и реагентов на зиму 02.11.2021 Производственные объекты АО «Ситиматик» перешли на зимний режим работы 02.11.2021 В Волжском районе Саратова сгорела квартира 02.11.2021 Улица Мира в Саратове осталась без воды на день 02.11.2021