Часть улицы Шелковичная в ночь на 5 января окажется недоступной для проезда.

С 20.00 вторника 4 января и до 5 утра среды 5 января Шелковичная будет перекрыта для автотранспорта на участке от Рахова до Астраханской.

Информация об этом была озвучена администрацией Саратова.

Причина временных ограничений — уборка дорожного полотна от снега, расширение проезжей части, а также вывоз снежной массы на полигон.

Также здесь коммунальные службы обещают почистить от снежных заносов парковочные карманы с пешеходными переходами и подступы к остановкам.

Кроме того, мэрия убедительно просит автовладельцев убрать свой транспорт с данного участка Шелковичной, чтобы он не мешал крупногабаритной спецтехнике.

В том случае, если машины граждан окажутся на пути снегоуборочной техники, автомобили будут в принудительном порядке эвакуировать.