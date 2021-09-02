Сегодня, 2 сентября, из-за ремонта на городском водопроводе часть Ленинского района осталась без воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

Нет холодной воды на улице Студеная от Ламповой до Проспекта Строителей. Вернуть ее обещают к 20:00.