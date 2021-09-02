Домой Рубрики Новости Саратова Улица в Ленинском районе Саратова осталась без воды до вечера РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Улица в Ленинском районе Саратова осталась без воды до вечера По Новости Саратова - 02.09.2021 70 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 2 сентября, из-за ремонта на городском водопроводе часть Ленинского района осталась без воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». Нет холодной воды на улице Студеная от Ламповой до Проспекта Строителей. Вернуть ее обещают к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области коронавирусом заболели еще 244 человека Долг саратовцев перед энергетиками перевалил за 800 млн рублей Дома Кировского и Ленинского районов Саратова остались без холодной воды ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области коронавирусом заболели еще 244 человека Новости Саратова - 02.09.2021 0 На сегодня, 2 сентября, в Саратове зарегистрировано 244 новых случая заражения коронавирусом. Инфекция коснулась еще 100 жителей Саратова. В Энгельсском районе заболело 35 жителей, а... Долг саратовцев перед энергетиками перевалил за 800 млн рублей 02.09.2021 Дома Кировского и Ленинского районов Саратова остались без холодной воды 02.09.2021 В Саратовской области подросток осужден за грабеж 02.09.2021 Жители Пугачева рассказали Николаю Панкову о проблемах микрорайона Карьер МВД 02.09.2021