Домой Рубрики Новости Саратова Улица Вольская в Саратове осталась без воды до вечера РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Улица Вольская в Саратове осталась без воды до вечера По Новости Саратова - 13.10.2021 79 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 13 октября, из-за ремонта на водопроводе улица Саратова останется без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». Не будет воды на улице Вольская, 1, 2А, 2Д, 2Д.к.1, 2Д.к.2. Вернуть ресурс обещают после завершения всех работ. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Цветочника в Балакове выгнали с незаконно занимаемой территории В Саратове четыре здания попали в список госреестра ОКН В Саратове на карантин закрыты 17 школ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПИУ РАНХиГС участвует в реализации проекта «Амбассадоры устойчивого развития» Новости Саратова - 13.10.2021 0 В рамках года Германии в России (2020-2021) состоялся международный форум Устойчивого Развития, организованный Фондом регионального экономического развития «Инвестиции и регионы» и Гёте-Институтом (г. Москва).... Цветочника в Балакове выгнали с незаконно занимаемой территории 13.10.2021 В Саратове четыре здания попали в список госреестра ОКН 13.10.2021 В Саратове на карантин закрыты 17 школ 13.10.2021 В Саратове к теплу подключены 4230 многоквартирных домов 13.10.2021