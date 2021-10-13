Сегодня, 13 октября, из-за ремонта на водопроводе улица Саратова останется без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

Не будет воды на улице Вольская, 1, 2А, 2Д, 2Д.к.1, 2Д.к.2. Вернуть ресурс обещают после завершения всех работ.