Сегодня, 17 августа, во время возложения цветов к памятнику Олегу Табакову, министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина озвучила инициативу о переименовании Большой Казачьей в честь Олега Табакова. Сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Предложение о переименовании высказала главный редактор Нижне-волжской студии кинохроники Татьяна Зорина.

— Была озвучена инициатива переименовать Большую Казачью в честь Олега Табакова. В его честь назван дворец творчества, детская студия в ТЮЗе, площадь напротив театра оперы и балета. Чем больше таких уголков будет носить его имя, тем бережнее мы будем к этому относиться, — прокомментировала предложение министр.