В Саратове с 16:00 5 ноября до 8:00 10 ноября перекроют улицу Князевский взвоз на участке от Мичурина до Чернышевского. Об этом сообщили в саратовском филиале “Т Плюс”.

На месте будут вести работы энергетики.

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