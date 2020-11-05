Домой Рубрики Новости Саратова Улицу Князевский взвоз в Саратове перекроют на пять дней РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Улицу Князевский взвоз в Саратове перекроют на пять дней По Новости Саратова - 05.11.2020 92 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове с 16:00 5 ноября до 8:00 10 ноября перекроют улицу Князевский взвоз на участке от Мичурина до Чернышевского. Об этом сообщили в саратовском филиале “Т Плюс”. На месте будут вести работы энергетики. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Общепиту в Саратовской области разрешили работать до 23:00 Троллейбусы по Трофимовскому мосту пустят минимум через две недели Мужчины успели украсть скот на 200 тыс рублей в Энгельсском районе ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Общепиту в Саратовской области разрешили работать до 23:00 Новости Саратова - 05.11.2020 0 Теперь организации общепита в Саратовской области смогут работать после 23:00. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин. Изменения вступят в силу с 6... Троллейбусы по Трофимовскому мосту пустят минимум через две недели 05.11.2020 Мужчины успели украсть скот на 200 тыс рублей в Энгельсском районе 05.11.2020 На борьбу с пандемией в Саратовской области потратят свыше 260 млн... 05.11.2020 Заболевшая пневмонией Татьяна Загороднева идет на поправку 05.11.2020