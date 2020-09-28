Домой Рубрики Новости Саратова Улицу Мичурина в Саратове перекроют на неделю РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Улицу Мичурина в Саратове перекроют на неделю По Новости Саратова - 28.09.2020 90 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber С 10:00 29 сентября до 20:00 6 октября в Саратове перекроют движение на улице Мичурина, на участке между Радищева и Провиантской. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс». Ограничения вводятся из-за работ энергетиков. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Названы лучшие дома, дворы и улицы Саратова Браконьеры убили двух лосят в Саратовской области Четыре лесных пожара полыхали в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Названы лучшие дома, дворы и улицы Саратова Новости Саратова - 28.09.2020 0 В Саратове с 25 июня по 31 августа прошел конкурс «Лучший дом, двор и улица». Об этом сообщили в мэрии. Он проводился на уровне района... Браконьеры убили двух лосят в Саратовской области 28.09.2020 Четыре лесных пожара полыхали в Саратовской области 28.09.2020 Улицу Мичурина в Саратове перекроют на неделю 28.09.2020 Масштабное отключение воды в Саратове ожидается в среду 28.09.2020