С 10:00 29 сентября до 20:00 6 октября в Саратове перекроют движение на улице Мичурина, на участке между Радищева и Провиантской. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

Ограничения вводятся из-за работ энергетиков.

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