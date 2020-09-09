С 10:00 9 сентября до 21:00 10 сентября в Саратове перекроют улицу Рахова для работ на трубопроводе на участке от Московской до Челюскинцев в сторону Кутякова. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

Ограничения связаны с работами энергетиков.