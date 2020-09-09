Домой Рубрики Новости Саратова Улицу Рахова в Саратове перекроют на сутки РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Улицу Рахова в Саратове перекроют на сутки По Новости Саратова - 09.09.2020 67 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber С 10:00 9 сентября до 21:00 10 сентября в Саратове перекроют улицу Рахова для работ на трубопроводе на участке от Московской до Челюскинцев в сторону Кутякова. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс». Ограничения связаны с работами энергетиков. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Молодой парень из Энгельса попался на закладках мефедрона Коронавирус. Судебные приставы возобновили личный прием граждан Саратовчанка отдала мошенникам деньги за одобрение кредита ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Молодой парень из Энгельса попался на закладках мефедрона Новости Саратова - 09.09.2020 0 Перед судом предстанет 25-летний житель Энгельса за покушение на незаконный сбыт наркотиков, сообщает прокуратура по Саратовской области. Установлено, что житель Энгельса купил через интернет мефедрон... Коронавирус. Судебные приставы возобновили личный прием граждан 09.09.2020 Саратовчанка отдала мошенникам деньги за одобрение кредита 09.09.2020 В селе под Саратовом горела дача 09.09.2020 Стали известны самые «дорогие» вакансии в Саратове 09.09.2020