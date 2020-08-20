Завтра, 21 августа, на улице Соколовая от Университетской до Железнодорожной будет закрыт проезд, сообщает городская ГИБДД.

На данном участке дороги уже устанавливаются предупреждающие знаки. Данная мера необходима для ремонта на теплотрассе.