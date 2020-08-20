Домой Рубрики Новости Саратова Улицу Соколовая закроют в Саратове РубрикиНовости Саратова Улицу Соколовая закроют в Саратове По Новости Саратова - 20.08.2020 54 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 21 августа, на улице Соколовая от Университетской до Железнодорожной будет закрыт проезд, сообщает городская ГИБДД. На данном участке дороги уже устанавливаются предупреждающие знаки. Данная мера необходима для ремонта на теплотрассе. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Сотрудник известного оператора сотовой связи «сливал» данные клиентов на сторону Мужчину жестоко убили за отказ выпить на поминках Дебошир пнул полицейского в живот в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Сотрудник известного оператора сотовой связи «сливал» данные клиентов на сторону Новости Саратова - 20.08.2020 0 Оперативники ФСБ задержали в Саратове сотрудника компании из «большой тройки сотовых операторов» за слив данных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Мужчина, имевший... Мужчину жестоко убили за отказ выпить на поминках 20.08.2020 Дебошир пнул полицейского в живот в Саратовской области 20.08.2020 Улицу Соколовая закроют в Саратове 20.08.2020 Депутат проверил подготовку школы в Энгельсе к учебному году 20.08.2020