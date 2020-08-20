Завтра, 21 августа, на улице Соколовая от Университетской до Железнодорожной будет закрыт проезд, сообщает городская ГИБДД.

На данном участке дороги уже устанавливаются предупреждающие знаки. Данная мера необходима для ремонта на теплотрассе.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here