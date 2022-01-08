Коммунальщики продолжают работать над устранением последствий снегопада, докладывает мэрия Саратова.

Сегодня, 8 января, в работах задействовано 199 единиц техники и 199 рабочих. Во всех всех районах очищаются спуски и подъемы, пешеходные зоны и тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

Также сообщают, что в связи с работами МБУ «Дорстрой» по очистке дорожного полотна, парковочных карманов и остановочных павильонов будет перекрыта улица Тархова, от улицы Гришаева до улицы Топольчанская.