Ямы и колдобины на улице Ивантеевская в Саратове засыпал щебнем после видеообращения детей к председателю госдумы РФ Вячеславу Володину. Об этом рассказала мать одной из девочек-авторов видео.

— В течение дня после первой публикации в СМИ к вечеру 4 августа небольшая часть ям была засыпана щебнем, а 12 августа наиболее крупные ямы на протяжении всей улицы были засыпаны асфальтовой крошкой и залиты черной вязкой жидкостью, возможно, битумом . Информацией о лицах или организации, проводившей данные работы мы на располагаем. Состояние дорожного покрытия немного улучшилось, хотя это не капитальный ремонт и, вероятно, эффект будет непродолжительным, — пишет Светлана Дедова.

Напомним, девочки записали видео 4 августа. Они попросили Вячеслава Володина поспособствовать ремонту улицы Ивантеевская.