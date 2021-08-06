Завтра, 7 августа, в Саратове на реконструкцию закроют участок теплотрассы на улице Соколовой. Об этом предупреждает пресс-служба компании «Т Плюс».

Энергетики ремонтируют последний участок магистрали N5 от ТЭЦ-5. Работы проводятся для повышения надежности снабжения жителей теплом и горячей водой, а также для обеспечения безопасного дорожного движения. «Т Плюс» отмечает, что новые трубы, которые заменят старый водопровод, оснащены системой оперативного диспетчерского контроля.

Из-за работ будет закрыто движение машин на участке между улицей Железнодорожная и Пугачева в несколько этапов, первый — на отрезке от Железнодорожной до Танкистов. Работы планируют завершить до 10 сентября. Горячая вода будет поступать по временной схеме.

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