Домой Рубрики Новости Саратова Улицу в Саратове перекроют на 10 дней РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Улицу в Саратове перекроют на 10 дней По Новости Саратова - 26.10.2020 80 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове с 9:00 27 октября до 18:00 5 ноября перекроют движение по 2-му Детскому проезду на участке от 2-й Садовой до 4-го Комсомольского проезда. Об этом сообщили в ПАО “Т Плюс”. Ограничения связаны с работами энергетиков. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Труп мужчины обнаружен в частном доме в Самойловке За рулем машины, насмерть сбившей подростка, сидела женщина Опасную колбасу не пустили в Саратовскую область ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Труп мужчины обнаружен в частном доме в Самойловке Новости Саратова - 26.10.2020 0 В ночь с 25 на 26 октября во дворе одного из частных домов в Самойловке обнаружили труп 43-летнего саратовца. Об этом сообщили в следственном... За рулем машины, насмерть сбившей подростка, сидела женщина 26.10.2020 Опасную колбасу не пустили в Саратовскую область 26.10.2020 Мэрия Саратова установит новый тариф для “СПГЭС” 26.10.2020 Магистранты СГУ стали посетили мультимедийную выставку, посвящённую Великой Отечественной войне 26.10.2020