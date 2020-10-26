В Саратове с 9:00 27 октября до 18:00 5 ноября перекроют движение по 2-му Детскому проезду на участке от 2-й Садовой до 4-го Комсомольского проезда. Об этом сообщили в ПАО “Т Плюс”.

Ограничения связаны с работами энергетиков.