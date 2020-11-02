В Саратове с 17:00 2 ноября до 23 ноября будет закрыто движение по 5-му Динамовскому проезду на участке от Огородной до Миллеровской в Саратове. Об этом сообщили в ПАО “Т Плюс”.

Ограничения связаны с работами энергетиков.