Домой Рубрики Новости Саратова Улицу в Заводском районе закрывают для проезда на три недели РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Улицу в Заводском районе закрывают для проезда на три недели По Новости Саратова - 02.11.2020 29 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове с 17:00 2 ноября до 23 ноября будет закрыто движение по 5-му Динамовскому проезду на участке от Огородной до Миллеровской в Саратове. Об этом сообщили в ПАО “Т Плюс”. Ограничения связаны с работами энергетиков. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Холода и дожди начнутся в Саратовской области с субботы Саратовский сержант покорил жюри шоу “Голос” песней Yesterday Три района Саратова остались без воды ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Холода и дожди начнутся в Саратовской области с субботы Новости Саратова - 02.11.2020 0 Аномальное тепло останется в Саратовской области лишь до субботы. Об этом сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева. Ночью столбик термометра поднимется лишь до 0+5 градусов,... Улицу в Заводском районе закрывают для проезда на три недели 02.11.2020 Саратовский сержант покорил жюри шоу “Голос” песней Yesterday 02.11.2020 Три района Саратова остались без воды 02.11.2020 Водитель ВАЗа опрокинулся в кювет в Лысых Горах 02.11.2020