Домой Рубрики Новости Саратова Улицу Зарубина в Саратове перекроют на сутки РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Улицу Зарубина в Саратове перекроют на сутки По Новости Саратова - 20.07.2020 59 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове с 10:00 20 июля до 20:00 21 июля для проезда будет закрыта улица Зарубина. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс». Речь идет об участке между Горького и Мясницкой. Причина ограничений — работы энергетиков на теплосетях. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса Renault Задержан саратовец за истязания 2-летнего пасынка из неприязни в Подмосковье Расчлененное тело пропавшего без вести саратовца было найдено в Волгограде ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса Renault Новости Саратова - 20.07.2020 0 Вчера, 19 июля, в 20:45 напротив дома №71 на улице Панфилова в Саратове 26-летний мужчину сбил Renault Megane, за рулем которого был 31-летний мужчина.... Задержан саратовец за истязания 2-летнего пасынка из неприязни в Подмосковье 20.07.2020 Расчлененное тело пропавшего без вести саратовца было найдено в Волгограде 20.07.2020 Пропала худая пенсионерка со светлыми глазами 20.07.2020 Рецидивистка украла еду из магазина 20.07.2020