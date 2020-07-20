В Саратове с 10:00 20 июля до 20:00 21 июля для проезда будет закрыта улица Зарубина. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

Речь идет об участке между Горького и Мясницкой.

Причина ограничений — работы энергетиков на теплосетях.