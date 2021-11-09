Домой Горячая линия ЖКХ Улицы Благодарова и Буровая в Саратове остались без воды до вечера Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Улицы Благодарова и Буровая в Саратове остались без воды до вечера По Новости Саратова - 09.11.2021 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 9 ноября, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». Воды нет на улице Благодарова, 1-11 и Буровая, 17-23. Планируемое время окончания работ — 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области коронавирусом заболели еще 640 человек Саратовцы попались на уловки мошенников 7216 раз с начала года Неумелые рабочие убили Саратовца сброшенным с крыши кирпичом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ «Ростелеком» внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для малого... Новости Саратова - 09.11.2021 0 «Ростелеком» внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг видеонаблюдения и доступа в интернет для предприятий малого и среднего бизнеса. Услуга доступна в регионах макрорегиональных филиалов... В Саратовской области коронавирусом заболели еще 640 человек 09.11.2021 Саратовцы попались на уловки мошенников 7216 раз с начала года 09.11.2021 Неумелые рабочие убили Саратовца сброшенным с крыши кирпичом 09.11.2021 Квартира в Саратове сгорела из-за работающего холодильника 09.11.2021