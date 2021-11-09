Сегодня, 9 ноября, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

Воды нет на улице Благодарова, 1-11 и Буровая, 17-23. Планируемое время окончания работ — 20:00.