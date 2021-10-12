Домой Рубрики Новости Саратова Улицы Геофизическая и Безымянная в Саратове остались без воды РубрикиНовости Саратова Улицы Геофизическая и Безымянная в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 12.10.2021 122 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 12 октября, из-за ремонта на городском водопроводе на нескольких улицах Саратова нет воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». Без воды до 17:00 остались улицы Геофизическая и Безымянная от 1-го до 3-го проезда. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В среду в Саратов вернется почти летняя погода Костин: В Саратовской области свободны только 6 процентов коек для коронавирусных больных Костин: В Саратовской области коронавирусом болеют более 5 тысяч детей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В среду в Саратов вернется почти летняя погода Новости Саратова - 12.10.2021 0 Завтра, 13 октября, саратовцев ждет теплая солнечная погода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области. В среду ожидается переменная облачность без осадков. Юго-восточный ветер прогнозируют... Костин: В Саратовской области свободны только 6 процентов коек для коронавирусных... 12.10.2021 Костин: В Саратовской области коронавирусом болеют более 5 тысяч детей 12.10.2021 Сергей Саратовский о дефиците педагогов: Еще никого круглосуточная работа не сделала... 12.10.2021 В Саратове появится новая система подачи кислорода коронавирусным больным 12.10.2021