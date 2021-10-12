Сегодня, 12 октября, из-за ремонта на городском водопроводе на нескольких улицах Саратова нет воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

Без воды до 17:00 остались улицы Геофизическая и Безымянная от 1-го до 3-го проезда.