Продолжается благоустройство улиц и общественных территорий Балаково. О ходе работ сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем Telegram-канале «Пара слов».

— В скверах будут новые пешеходные дорожки, уличное освещение, лавочки. Там, где необходимо – детская площадка, – пишет он.

Работы ведутся в районе Городского Дворца культуры. Там продолжаются демонтажные работы, практически завершена укладка бордюрного камня, ожидается укладка асфальтового покрытия.

Участок улицы Трнавская возле дома 26/5 заасфальтирован. Также завершено асфальтирование участка рядом с магазином «Меркурий» по улице Степная. Продолжается замена уличного освещения, а после планируется установка лавочек и урн.

Ведутся работы по благоустройству 15 зеленых зон Балаково, в сквере на седьмом микрорайоне устанавливают бордюры и роют траншеи под освещение. Планируется строительство пешеходных дорожек.