Сегодня, 28 января, в Саратове продолжается уборка территорий от снега и наледи. За прошлый день было вывезено 15247 м3 снега, сообщает пресс-служба администрации.

Сегодня в работах задействованы 6179 рабочих и 681 единица техники. Дороги местного, федерального и областного значения убирают 299 единиц техники.

Дворовые территории очищают 1753 дворника и 110 машин. Объекты социальной сферы расчищают 146 единиц техники и 860

технических сотрудника.

К уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 126 машины спецтехники и 3361 человек.