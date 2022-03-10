Сегодня, 10 марта, на территории Саратова продолжается уборка снега и наледи. Об этом сообщает городская администрация.

К работам привлечены 5668 рабочих и 429 единиц техники:

— дороги федерального, регионального и местного значения убирает 251 единица техники;

— дворовые территории очищают 1513 дворников и 55 машин спецтехники;

— объекты социальной сферы расчищают 815 технических сотрудников и 27 единиц техники;

— к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 96 машин спецтехники и 3117 человек.