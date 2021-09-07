В связи с прорывами в водопроводных сетях многие улицы Саратова сегодня, 7 сентября, остались без холодной воды.

Из-за аварии по адресу Депутатская\Танкистов, холодную воду отключили по улице Танкистов, 97-213 и в квадрате улиц: Плодородная — Агрономическая — Отрядная — Зерновая. Планируемое время окончания работ: 20:00.

Ремонтные работы по адресу Чернышевского,165/167 стали причиной отключения холодной воды на улицах: Чернышевского, от Валовой до Новоузенской; Шелковичная, Вольская, Соборная, Некрасова, Комсомольская, Князевский Взвоз, Октябрьская, Григорьева, Нескучный переулок, Обуховский переулок, Первомайская, Соляная, Московская, Челюскинцев, Валовая, от Чернышевского до Набережной Космонавтов. Вернут воду после 12:00.

Повреждение водопроводных сетей на Санаторном проезде 1 послужило причиной отключения холодной воды на Санаторный проезде; улице Брянская, от Санаторного пр. до 2-ого Акмолинского проезда.