Сегодня, 3 февраля, в работах на очистке улиц, дворов и общественных пространств муниципального образования «Город Саратов» задействованы 6291 рабочий и 685 единицы техники:

— дороги федерального, регионального и местного значения убирают около 300 единиц техники;

— дворовые территории очищают 1711 дворников и 108 машин спецтехники;

— объекты социальной сферы расчищают 154 единиц техники и 865 технических сотрудников;

— к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 136 машин спецтехники и 3411 рабочих.

Прошлой ночью в работах были задействованы 318 единиц техники. За сутки вывезено около 12 тысяч кубометров снега.