Сегодня, 3 марта, на территории Саратова продолжается очистка от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, в уборке дворов, городских улиц, общественных территорий задействовано 4764 рабочих и 346 единиц техники.
— Уборкой дорог занимается 242 спецмашины.
— Управляющие многоквартирными домами организации привлекли к очистке дворов и крыш 1444 дворника и 52 единицы техники.
— Торговые и промышленные предприятия убирают прилегающие территории при помощи 2437 рабочих и 52 спецмашин.
— Муниципальные объекты соцсферы расчищают 667 технических работников.