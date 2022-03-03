Сегодня, 3 марта, на территории Саратова продолжается очистка от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в уборке дворов, городских улиц, общественных территорий задействовано 4764 рабочих и 346 единиц техники.

— Уборкой дорог занимается 242 спецмашины.

— Управляющие многоквартирными домами организации привлекли к очистке дворов и крыш 1444 дворника и 52 единицы техники.

— Торговые и промышленные предприятия убирают прилегающие территории при помощи 2437 рабочих и 52 спецмашин.

— Муниципальные объекты соцсферы расчищают 667 технических работников.