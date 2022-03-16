В Саратове продолжается уборка улиц, пешеходных зон и дворов от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Прошлой ночью были задействованы 253 единицы техники.

Сегодня, 16 марта, к работам по очистке улиц, дворов и общественных пространств привлечено 5566 рабочих и 457 единиц техники:

⁃ дороги федерального, регионального и местного значения убирает 262 единицы техники;

⁃ дворовые территории очищают 1677 дворников и 87 машин спецтехники;

⁃ к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 108 машин спецтехники и 2823 человека;

⁃ объекты социальной сферы расчищают 815 технических сотрудников.