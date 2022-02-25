Коммунальные предприятия продолжают уборку областного центра от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Саратова.

Сегодня, 25 февраля, для очистки улиц, дворов и общественных пространств привлечено 4922 рабочих и 346 единицы техники:

— дороги федерального, регионального и местного значения убирают 260 единиц техники;

— дворовые территории очищают 1554 дворника и 48 машин спецтехники;

— объекты социальной сферы расчищают 667 технических сотрудников;

— к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 38 машин спецтехники и 2497 рабочих

Прошлой ночью в работах было задействовано свыше 200 единиц техники.