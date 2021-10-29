Сегодня, 29 октября, из-за ремонта на водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

Воды нет на улицах Центральная и Куприянова. Планируемое время окончания работ — 20:00.