Домой Рубрики Новости Саратова Улицы Центральная и Куприянова в Саратове остались без воды до вечера РубрикиНовости Саратова Улицы Центральная и Куприянова в Саратове остались без воды до вечера По Новости Саратова - 29.10.2021 97 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 29 октября, из-за ремонта на водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». Воды нет на улицах Центральная и Куприянова. Планируемое время окончания работ — 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Из Саратова в Ульяновск: открыт набор на очередную поездку «Бизнес-миссий» Депутаты поддержали идею поднять цены на проезд в Саратове Центр «Мой бизнес» научит предпринимателей считать выручку ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Из Саратова в Ульяновск: открыт набор на очередную поездку «Бизнес-миссий» Новости Саратова - 29.10.2021 0 Саратовский центр «Мой бизнес» организует очередную поездку бизнес-миссий с целью помочь саратовский предпринимателям найти партнеров в других городах. На это раз поездка намечена в... Депутаты поддержали идею поднять цены на проезд в Саратове 29.10.2021 Центр «Мой бизнес» научит предпринимателей считать выручку 29.10.2021 Инфекционная больница в Саратове готова будет принять до 1200 пациентов 29.10.2021 Маргарита Симоньян: Перестаем считать 29.10.2021