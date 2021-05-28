Вчера, 27 мая, более сотни саратовских силовиков задержали школьников, которых подозревают в создании экстремистского сообщества.

Как сообщает источник, подростки называли себя «Правой гвардией» или «Объединением Славян Саратовской области».

В ходе проведения 14 обысков были найдены ножи, биты, нацистские символы и пневматическое оружие.

По версии следствия, в декабре 2020 года молодые люди создали свое сообщество и искали единомышленников в регионе с целью устраивать расправы над представителями ЛГБТ, нерусской национальности и атеистами.

По уголовному делу проходят 14 юношей, четверых подозревают в создании сообщества, их задержали, а остальных только в участии.

В телеграм-канале, близком к силовикам, уточнили, что с начала пандемии, с марта по декабрь 2020 года в регионе двое ранее судимых молодых людей семнадцати лет, вместе с учащимся средней школы 2003 года рождения и нигде не работающим и не учащимся парнем также 2003 года рождения организовали запрещенную экстремистскую организацию «Объединение Славян Саратовской области», в котором принимали участие как минимум четверо человек возрастом с 18 до 22 лет.