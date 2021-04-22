Руководитель регионального движения «Волонтеры Победы» Светлана Ульянова прокомментировала вчерашнее Послание президента России Федеральному собранию.

— Ежегодно смотрю послание нашего президента Владимира Путина к Федеральному собранию. В этом году большое внимание в речи президента было уделено поддержке молодёжи и волонтёрских движений, а также патриотическому воспитанию. Важно, что благодаря инициативе руководителя государства, в каждый национальный проект будет добавлен раздел, касающийся молодёжи. Ведь именно в наших руках будущее великой страны.

Кроме того, очень ценно предложение Владимира Путина о частичном возврате средств за туристические путевки, чтобы поощрить молодёжь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтёрских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия – страна возможностей». Это дает шанс наградить добровольцев за их неравнодушие и усилить межрегиональный обмен добровольческими практиками.

В целом видно, что политика России все больше меняет свою ориентацию на молодежь. С нами говорят, нас слушают, к нам прислушиваются, и это здорово, — говорит Светлана Ульянова.