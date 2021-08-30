В Субботу, 22 августа, в возрасте 59 лет умер бывший начальник линейного управления МВД России на транспорте Кузнецов Юрий Александрович.

Службе в органах внутренних дел он посвятил более 30 лет своей жизни. Юрий начинал свою службу как оперуполномоченный уголовного розыска. Работал начальником штаба в отделении охраны общественного порядка, и возглавлял Саратовское линейное управление МВД на транспорте.

Последние годы был активным деятелем общественного совета Приволжского линейного управления МВД.