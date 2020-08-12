В Саратове умер бывший ректор Саратовского университета Дмитрий Трубецков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дмитрий Трубецков родился в Саратове, ему было 82 года. В 1955 он окончил с золотой медалью среднюю школу №19 Саратова и поступил на физический факультет Саратовского университета, который с отличием закончил в 1960 году. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1978 году — докторскую и в 1980 году стал профессором. С 1981 года возглавляет кафедру электроники. В 1991 году был избран членом – корреспондентом РАН. С 1994 по 2003 год Дмитрий Трубецков занимал должность ректора Саратовского государственного университета.