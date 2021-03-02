Сегодня умер депутат Саратовской городской думы Геннадий Турунтаев. Об этом в социальных сетях сообщили члены регионального обкома КПРФ.

Геннадий Турунтаев — действующий депутат гордумы, избиравшийся по единому избирательному округу. В Саратовской городской думе второго созыва был заместителем председателя постоянной комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, земельным ресурсам, в третьем созыве — ее председателем, а затем заместителем председателя этой постоянной комиссии.

Геннадию Турунтаеву было 69 лет.