Вчера, 27 июня на 73-м году жизни скончался Геннадий Савкин – известный саратовский фотограф.

Он родился 11 июня 1949 года в Саратове, закончил профтехучилище № 4. Работал на местном фотокомбинате фотографом, откуда был призван на службу в армию. С 1970 года продолжил работать фотографом в ряде организаций. В 1970 году стал членом областного народного фотоклуба «Саратов». В 1990 году стал членом Союза фотохудожников России, а затем и председателем правления СРО Союза фотохудожников России.

С 1970 года он работал в Колледже радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова лаборантом – заведовал фотостудией, превратив её в музей фотодела и неформальный клуб. Многие книги, посвящённые работе СГУ, оформлены его снимками. Его кадры украшают бассейн Саратовского университета. В X и XI корпусах университета не один раз проходили выставки мастера. Со дня основания Музея истории СГУ Геннадий Савкин работал там методистом-фотографом, руководил фотоклубом в ИФиЖе.

Последние годы он работал фоторепортером центра СМИ СГУ.

Геннадий Савкин свыше 60 лет занимался фотографией. Он участник российских и зарубежных конкурсов, организатор многочисленных выставок местных мастеров, председатель правления Саратовской областной организации Союза фотохудожников России с 1991 года, член Творческого союза художников России с 2016 года, стипендиат Министерства культуры Российской Федерации (2019).