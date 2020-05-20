В правительстве Саратовской области прорабатывается вопрос о захоронении умерших от новой инфекции за счет областного бюджета. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Зампред областного правительства Вадим Ойкин считает, что в данном вопросе помощь гражданам — это долг государства. Также он добавил о важности специфики процедуры погребения жителей, скончавшихся от ковида: они должны быть похоронены по всем санитарным нормам.

– Поскольку это непредвиденные расходы, планируется осуществлять их за счет средств Резервного фонда Правительства Саратовской области, — отметил зампред. По его словам в ближайшее время родственники умерших от COVID-19 получат материальную помощь от государства.