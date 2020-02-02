Следователи начали проверку по факту смерти в Балакове Саратовской области одинокого пожилого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

1 февраля жители одного из домов на улице Факел Социализма в Балакове, обеспокоенные тем, что давно не видели своего 61-летнего соседа-пенсионера, вызвали сотрудников полиции. Когда дверь в квартиру мужчины была вскрыта, то в одной из комнат был обнаружен его труп.

Следователи осмотрели место происшествия. По предварительным данным, смерть пожилого балаковца наступила около недели назад. Проводится проверка.