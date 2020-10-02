Жители Саратова могут приобрести умную колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся». Устройство управляет сервисами «Ростелекома» – мультимедийной платформой Wink и системой «Умный дом».

При помощи голосовых команд легко переключать каналы, регулировать громкость телевизора, выбирать фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре, устанавливать яркость освещения, включать и выключать электроприборы.

«Маруся» отвечает на вопросы, устанавливает будильник, рассказывает о погоде и новостях, включает музыку из архива соцсети «ВКонтакте». Голосовой помощник может занять детей игрой, провести мини-урок и рассказать сказку.

— Технологии делают нашу повседневную жизнь более комфортной, простой и интересной. Благодаря искусственному интеллекту «Маруся» может общаться с человеком почти на равных, находить нужную информацию и играть с детьми. Управление умной колонкой легко освоят и пожилые люди: дружелюбный голосовой ассистент поддержит беседу и поможет в домашних делах, — говорит директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

«Капсула» – одна из немногих колонок с фронтальным расположением динамиков, что улучшает качество звучания. Благодаря шести микрофонам умный девайс слышит голос человека на расстоянии до семи метров.

— Всей семьей с интересом находим все новые и новые способности “Капсулы”. Колонка в нужное время напоминает дочери о домашнем задании, помогает решить задачи по математике, отвечает на каверзные детские вопросы и рассказывает любопытные факты из разных областей знаний. На ночь “Маруся” читает сказку, добавляя музыку, спецэффекты и фоновые звуки. А главное – для управления не нужен пульт. Устройство слышит голос даже из другой комнаты и чутко реагирует на команды, — отмечает жительница Саратова, одна из первых пользователей «Капсулы» Инна Архипова.

Приобрести умную колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Дополнительная информация по бесплатному номеру +7-800-100-08-00 или на сайте компании.