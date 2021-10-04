Сервис «Умный дом» компании «Ростелеком» научился управлять бытовой и климатической техникой REDMOND. Теперь включить умную технику этого известного бренда, например, чайник или увлажнитель воздуха, можно и с помощью мобильного приложения или веб-интерфейса «Умного дома» из любой точки мира, где есть интернет: достаточно добавить и активировать устройство в личном кабинете.

—Нам важно, чтобы клиентам “Умного дома” было удобно пользоваться привычной техникой. Продукция REDMOND стала надежным помощником для 50 миллионов семей в разных странах мира. Теперь наши клиенты могут оборудовать свою виртуальную кухню или комнату “Умного дома” бытовой техникой REDMOND, дистанционно управлять ею и освободить время для того, что действительно важно — семьи, друзей и увлечений. Наш сервис поможет управлять домашним хозяйством и позаботиться о безопасности, при этом даже кнопки нажимать не надо — командовать розетками, датчиками и техникой можно с помощью голосового управления, — отметил директор продуктового офиса «Умный дом» компании «Ростелеком» Алексей Ковалев.

«Умный дом» от «Ростелекома» — это комплексный цифровой сервис, который помогает обеспечивать безопасность и дистанционно управлять домашним хозяйством. Сервис автоматически уведомит хозяина, если кто-то проник в квартиру (датчики открытия и движения), протек кран (датчик протечки с клапанами перекрытия) или не выключен утюг (умная розетка), а также поможет подготовить жилье к приходу хозяина — включить кондиционер, настроить освещение и открыть жалюзи. Сервис позволяет настраивать сценарии для автоматизации регулярных действий. Например, если человек встает утром в одно и то же время, можно настроить, чтобы к этому времени уже закипел чайник или включилась кофемашина.

С 2020 года функционалом «Умного дома» от «Ростелекома» можно управлять через голосового помощника «Маруся» от Mail.Ru Group. REDMOND — международный бренд-производитель мелкой бытовой техники, представленный в 35 странах мира, успешно развивается на российском рынке уже 15 лет. В линейке продукции REDMOND большой выбор кухонной (микроволновые печи, чайники, грили, мультиварки, миксеры и другие), климатической (увлажнители и очистители воздуха, вентиляторы, обогреватели и другие) и бытовой техники (пылесосы, утюги и другие), а также смарт-устройства (умные розетки, системы климат-контроля и другие). Бренд одним из первых познакомил россиян с элементами «автоматизации дома». При этом компания является единственной в мире в категории малой бытовой техники, представляющей обширную линейку умных устройств (чайники, обогреватели, роботы-пылесосы и другие).

-Развитие цифровых технологий, повышение спроса на голосовые ассистенты, как необходимые элементы управления домашним хозяйством, стимулирует переход на умные приборы. Смартизация во всех категориях — вот, что ждет нас в недалеком будущем, поэтому технологическая революция в обустройстве быта неизбежна. Работать в партнерстве с лидерами, работать на опережение, делать будущее доступным сегодня — то, чем необходимо руководствоваться, чтобы двигаться вперед и задавать тренды, — сказал совладелец группы компаний REDMOND Андрей Синявин.

За стабильность работы умных сервисов отвечает созданная «Ростелекомом» цифровая инфраструктура. Оптические сети доступа компании охватывают более 38 миллионов домохозяйств по всей стране. Это значит, что к большинству многоквартирных домов страны уже проложены высокоскоростные волоконно-оптические линии связи, по которым оказываются как базовые сервисы (доступ в интернет, IPTV), так и дополнительные цифровые услуги, включая «Умный дом» и «Ростелеком. Ключ».