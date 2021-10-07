В Саратове сотрудники УМВД объявили в розыск виновника аварии в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне, 6 октября, у дома 19 по улице Блинова неустановленный водитель

управляя мопедом «Ирбис» красного цвета без госномеров, столкнулся со «Шкодой», после чего скрылся с места ДТП.

В результате аварии машине нанесены механические повреждения. Убедительная просьба всем, кому что-либо известно о данном происшествии сообщить по телефонам: 75-07-44, 64-33-03, 74-70-72, 74-70-53, 102. Анонимность гарантируется.