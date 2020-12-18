Жительница Саратова Анастасия Михайлова рассказала о сносе исторических зданий в Саратове.

Она опубликовала снимок двухэтажного дома на пересечении Григорьева и Соборной, который вовсю ломает трактор.

—Во сколько КамАЗов поместится типичный саратовский двухэтажный купеческий домик? Город меняется на глазах, невозможно на это смотреть.Исчезают исторические дома — свидетели того, что Саратов когда-то был похож на европейский город. То, что было совсем недавно наполнено жизнью и достаточно крепким, объявляется хламом и отправляется на свалку. И все «по закону», — написала она.

Женщина уточнила, что таким образом город теряет не дом, но лицо и более того — память.