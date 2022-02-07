С нарушением карантинных фитосанитарных мер в Саратов пытались провезти 65 партий товаров.

Как собщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям, сотрудники ведомства проконтролировали более 1,8 тыс. единиц багажа.

В частности, в ручной клади пассажиров из Таджикистана обнаружено более 110 кг подозрительных продуктов. Так, граждане пытались незаконно провезти сушеные абрикосы с косточкой, курагу, фисташки, миндаль, арахис, изюм, ядра абрикосовых косточек и ядра грецких орехов.

Все подозрительные сухофрукты были уничтожена в предусмотренном законодательством порядке.