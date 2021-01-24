Вчера, 23 января, житель Заводского района Саратова пострадал из-за сосульки.

Местная жительница Оксана написала в соцсетях, что рабочие чистили снег с крыши дома на Ново-Астраханском шоссе 47 и закидали вход ко второму подъезду.

Ее муж вышел почистить дорожку, освободить проход. В итоге ему на голову упала сосулька с газовой трубы, гражданин “выпал из жизни минут на десять”.

Он получил сотрясение мозга и четыре шва.

Горожанка отметила, что такие ситуации происходят в доме постоянно и отметила — хорошо, что пострадал не ребенок, который выходил бы из подъезда.

В доказательство своих слов она опубликовала фото с места событий.

Напомним, в этот же день не стало ребенка, которому на голову упала сосулька, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мэр города Михаил Исаев распорядился найти и наказать виновных, а Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя подчеркнула, что крыша была очищена, наледь могла упасть с балкона.



