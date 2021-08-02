В минувшие выходные из-за порывов ветра во время ливня упавшее дерево повредило одновременно семь автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Дерево упало на улице Огородная, 147 в Заводском районе. Еще один автомобиль пострадал от падения дерева по улице Астраханская, 6.

Всего на сегодня зарегистрировано восемь обращений от жителей по падению деревьев. Больше всего случаев в Заводском районе – пять жалоб.

Из-за падений уже были повреждены восемь автомобилей, два дерева упали на проезжую часть, одно повредило электрический кабель и три оборвали интернет-провода. Сейчас устранены последствия падения трех деревьев, по остальным ведутся работы.