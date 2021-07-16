После прошедшего 15 июля ливня и сильного ветра стало известно о 44 случаях падения деревьев и ветвей. Об этом сообщает пресс-служба саратовской мэрии.

Аварийные деревья, которые подлежали замене, опять причинили значительный ущерб имуществу горожан. Были повреждены 15 автомобилей и крыши трех домов. Также стало известно об 11 случаях обрыва электрических линий и девяти повреждениях газовых труб.

На улице Большая Горная, 100 упавшее дерево повредило машину скорой помощи и перегородило проезжую часть. Машины пострадали и на улице Соколовая, 22 и 177, на пересечении улиц Большая Горная и Горького, на улице Танкистов, 57 и 63.

На улице Октябрьская, 76 дерево упало на газовую трубу. Газовая служба не смогла убрать ветви и попросила помощи у районной администрации.

В частном доме на улице Октябрьская, 74 поврежденная падением дерева газовая труба заблокировала дверь в дом, жильцы сообщили об утечке газа.

Все заявки были перенаправлены соответствующим службам.