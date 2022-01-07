Из-за падения наледи с крыши дома 58-летняя жительница Саратова отправилась в больницу.

Женщина получила травму возле пятиэтажного дома No23 по улице Жуковского. Здание обслуживает управляющая компания ООО УК «Жилищник 25″. Прокуратура проведет проверку качества и своевременности очистки крыши.

Кровля дома не скатная и не эксплуатируется никаким образом.

Кировская районная администрация сообщила, что лед упал не с крыши дома, а с козырька, установленного на балконе одного из собственников, который возможно будет привлечен к ответственности.о

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.