Следователи Саратовской области проверят публикацию, в которой сообщается о травмах женщины, полученных после схода снега с крыши. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Накануне, 23 февраля, в результате схода снежной массы предположительно с крыши дома № 35 по Ново-Астраханскому шоссе Саратова пострадала 83-летняя женщина.

Следователи дадут оценку бездействиям лиц, ответственных за уборку этого участка. По результатам будет принято решение.

Напомним, вчера также пострадала еще одна саратовчанка. По проспекту 50 лет Октября 47-летняя женщина получила серьезные травмы от схода снега с крыши.