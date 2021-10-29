Татьяна Загородняя рассказала о семье, в которой произошел факт жестокого обращения с ребенком.

Выяснилось, что девочка страдает синдромом дефицита внимания и геперактивности (в России это не считается заболеванием, а, например, в США врачи признают его как серьезный недуг — Ред.). Дети с СДВГ часто ведут себя неуправляемо и даже агрессивно, имеют проблемы с обучением. При этом, как правило, не получают медикаментозную терапию по причине непризнания СДВГ болезнью. От родителей, имеющих гиперактивных детей, требуется максимум терпения и выдержки.

Тем не менее, в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области поступила информация по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей мамой в отношении несовершеннолетней дочери.

— Ситуация резонансная и неоднозначная. 25 октября первым делом посетила школу г. Энгельса, где обучается ребенок. Провела беседу с учительским составом, руководством школы, штатным психологом, а также с представителями Комитета по образованию.

В это время мама и ребенок находились в Следственном отделе по Ленинскому району г. Саратова. Поехала туда. По результатам общения с представителями всех перечисленных инстанций могу сказать,что, безусловно, ситуация не простая, но решаемая. Девочке в настоящее время ничего не угрожает, характеристики как на маму, так и на девочку только положительные, условия проживания на должном уровне.

Особенности роста и взросления есть у каждого ребёнка. Тем более, если ребёнок с диагнозом СДВГ (диагноз разрешено сказать матерью). Мать 2 часа искала ребёнка, который убежал на дальнее расстояние.

Данные обстоятельства ничуть не снимают ответственности с родителя, но каждая ситуация требует персонального подхода. Особое внимание я бы хотела уделить тому, как преподносят информацию СМИ. Такие понятия как «профессиональная этика», должны соблюдаться не только журналистами,но и каждым человеком, размещающим какую-либо информацию в сети. Особенно это касается ситуаций,в которых затрагиваются интересы детей. Размещать лицо ребёнка запрещено законом. Сложившаяся ситуация является ярким примером того, как заснятый обрывок из жизни семьи по-разному трактуется людьми, комментируется совершенно посторонними людьми. Подобное не допустимо, т.к. способно сломать человеческие судьбы, вцелом, и детскую судьбу, в частности.

Всех тонкостей никто не знает, все додумывают. Многое говорить нельзя, так как это разглашение персональных данных. В результате все в геометрической прогрессии обрастает слухами и домыслами, которые способны раздавить человека, особенно если это маленький ребёнок с ограниченными возможностями здоровья. Прошу, прекратить все разговоры об этой ситуации. Ей занимаются, в ней разбираются. Поверьте, я не дам причинить ребёнку вред, — отметила особо в своем Instagram уполномоченная по правам ребенка в регионе.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как мать стаскивает свою дочь волоком по ступенькам подьезда и при этом сильно кричит на нее. После общественного резонанса ситуацией занялись СУ СКР и прокуратура. Дело взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.