Ветеран Великой Отечественной Екатерина Калашникова родилась в 1923 году и к началу училась только в 10 классе, а после работала в «Сигнале».

Пошла на службу в войска воздушного наблюдения, оповещения и связи младшим сержантом 17-го отдельного батальона Юго-Западного фронта, перед этим неоднократно получив отказ в военкомате по состоянию здоровья.

Благодаря нелегкому труду таких солдат, как Екатерина Калашникова и ее фронтовые подруг, которым тяжело пришлось, беря на себя ответственность по звуку определять марки самолетов, высоту и их загруженность, Саратов не был уничтожен немцами

Вплоть до 1943 служила в Саратове, а далее в Польше и Германии, где и окончилась для нее война. В 1945 во время окончания войны в 22 года была награждена орденами и медалями за мужество и отвагу, проявленные во время боевых действий. После работала в школе, параллельно учась в пединституте, прожив всю жизнь в Энгельсе. С 1958 по 1968 была директором школы в Учхозе, сейчас это поселок Прибрежный, а позже в посёлке Коминтерн, посвятив более сорока лет любимой работе и школе. Беря ее пример во внимание, многие ученики тех школ выбрали профессию педагога, всегда вспоминая своего учителя.

На страницах Книги памяти «Они сражались за родину» Российской Федерации Саратовской области навсегда увековечено имя Екатерины Калашниковой, как храброго бойца времен Великой отечественной войны.