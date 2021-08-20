Чиновники прокомментировали ситуацию с ливневыми коллекторами вблизи пляжа на территории Саратова.

Уточним, что заказчиком работ по берегоукреплению с устройством пляжной зоны и зоны солярия являлся ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства», генеральным подрядчиком работ выступало ООО ППС «Лесстр».

Для отвода грунтовых и поверхностных вод из водовыпусков ливневых коллекторов, выходящих в Волгоградское водохранилище и расположенных по улице Шелковичная, предусмотрено устройство водоотводящего коллектора диаметром 800 мм, протяженностью более 500 м от Шелковичной до 2-й Садовой.

Сброс предусмотрен в ливневый коллектор по улице 2-я Садовая, — утверждают в ведомстве.

— С территории пляжной зоны были убраны водовыпуски и отведены в ниже расположенный ливневой коллектор. Выпусков коллекторов хозяйственно-бытовых вод на пляже нет, — уточнили в ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства».